El periodista Gil Barrera dio a conocer que al cantante Vicente Fernández Jr. se le acusa ante las autoridades por presunto tocamiento a una menor.



Detalló que será notificado por las autoridades correspondientes en su casa y en el Rancho Los Tres Potrillos.



A principios del mes pasado una diputa pública entre la exesposa de Fernández, Karina Ortegón, y éste aseguró, creció con la amenaza de procesos legales.



El señalamiento precisamente viene por parte de su expareja, por presuntamente haber tocado a su hija de Kary Ortegón, acusación que se suman a otros señalamientos como violencia intrafamiliar.





A través de un mensaje, Vicente Fernández Jr. negó las acusaciones en su contra y aseguró se trata de una extorsión. «Saben que me conocen, saben quién soy, eso es una forma de extorsión. Qué malo que estén utilizando a una menor de edad (…) Me quiere presionar llevando medios y haciendo declaraciones puesto que me tiene una orden de restricción para no tocar el tema», dijo.



Vicente Fernández Jr. y Karina Ortegón contrajeron nupcias en agosto de 2017, en enero de este años, Ortegón comenzó el tramite de divorcio.