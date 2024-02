Selena & Yolanda: The Secrets Between Them – Una nueva mirada a la trágica muerte de Selena

La trágica muerte de Selena Quintanilla, la icónica estrella de la música Tejana, será examinada desde una nueva perspectiva en la docuserie de tres partes «Selena & Yolanda: The Secrets Between Them», que se estrenará en el canal estadounidense Oxygen. La serie se adentra en la compleja relación entre Quintanilla y Yolanda Saldívar, líder del club de fans de la cantante y condenada por su asesinato.

Por primera vez en más de 20 años, Saldívar concede entrevistas en cámara en inglés para la producción, en las que afirma que “las cosas no fueron como parecen”. La serie también incluye testimonios de los primeros en llegar a la escena del crimen, los fiscales que llevaron el juicio contra Saldívar, y periodistas especializados en cultura latina y la carrera de Selena Quintanilla.

La serie también aborda el momento crítico antes del asesinato, cuando Saldívar adquirió el arma que acabaría con la vida de la artista. A pesar de haber devuelto el arma días después, retornó a la tienda y la readquirió solo cinco días antes del crimen.

«Selena & Yolanda: The Secrets Between Them» no solo reaviva el interés en un caso que capturó la atención mundial, sino que también ofrece un espacio para el análisis de las múltiples capas de la relación entre Saldívar y Quintanilla, explorando facetas desconocidas de ambos personajes y del contexto en el que ocurrió este lamentable suceso.

La serie se estrena el 17 de febrero a las 20:00 en Estados Unidos, con episodios consecutivos que concluirán el 18 de febrero a las 19:00. Todos los capítulos estarán disponibles en el catálogo de Peacock al día siguiente de su emisión.

The tragic murder of Mexican-American cultural icon Selena Quintanilla sent shockwaves through the world. #SelenaAndYolanda: The Secrets Between Them premieres with back-to-back episodes February 17 8pm ET and concludes February 8 at 7pm ET on Oxygen True Crime. pic.twitter.com/rkknrTooJd

— Oxygen True Crime (@oxygen) February 3, 2024