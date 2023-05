Disney ha emocionado a los fans al confirmar que están trabajando en la secuela de «Un viernes de locos», y lo mejor de todo es que Lindsay Lohan y Jamie Lee Curtis volverán a protagonizarla. Este dúo nos conquistó en la película original de 2003.

En el Día de las Madres, Disney sorprendió al revelar que Lindsay Lohan y Jamie Lee Curtis regresarán a la pantalla grande en la secuela de «Un viernes de locos». Los fanáticos han estado esperando durante años una nueva entrega de esta película, y ahora se hará realidad.

Un artículo reciente de The Hollywood Reporter ha confirmado que Disney, que está disfrutando del éxito del reciente estreno de «Guardianes de la Galaxia Vol. 3», ya está desarrollando la secuela de «Un viernes de locos». Aunque el proyecto se encuentra en sus etapas iniciales, aún no se sabe cómo continuarán la historia de la madre e hija que intercambian cuerpos de una manera divertida.

Aunque «Un viernes de locos» ha mantenido un gran número de seguidores, fue el año pasado cuando la presión de los fans se hizo notoria en todos lados. Jamie Lee Curtis reveló que mientras promocionaba «Halloween Ends» recibía constantemente la misma pregunta: ¿cuándo habrá una secuela de «Un viernes de locos»?

Esto llevó a Curtis a tomar la iniciativa y entablar conversaciones con ejecutivos de Disney para encontrar la manera de continuar la historia y complacer a los fans. En una entrevista con The New York Times, Curtis mencionó: «Algo realmente tocó una fibra sensible. Cuando regresé, llamé a mis amigos de Disney y les dije: ‘Siento que hay una película por hacer'». Hasta el momento, no se ha revelado la fecha de inicio de la filmación ni el resto del elenco que acompañará a Lindsay Lohan y Jamie Lee Curtis. Sin embargo, los fans ya tienen motivos suficientes para emocionarse, ya que Disney ha dado oficialmente luz verde a la secuela de «Un viernes de locos» en pleno Día de las Madres