Luego de que la producción de “Corona de Lágrimas 2” fuera anunciada y presentada al público este pasado 29 de agosto, Fernanda Castro, hija de Angélica Rivera, comentó que el regreso de su madre a las novelas mexicanas podría estar muy cerca.

En ese sentido, se sabe que la joven de 23 años estuvo presente en la presentación del proyecto interpretado por Victoria Ruffo debido a que su papá, José Alberto Castro, es el productor.

Debido a esto, los medios no desaprovecharon la oportunidad de preguntarle sobre Angélica Rivera, actriz y ex primera dama de México.

“Mi mamá va a regresar a trabajar, ya se irán enterando”, declaró para los medios.

“Estoy muy emocionada, porque desde chiquita he visto cuánta ama su trabajo, de las cosas que más admiro de ella es la actuación y me emociona mucho verla de regreso y estar con ella en todo su proceso creativo, porque al final todo es arte y a mí me encanta el arte. Tiene todas las ganas de reencontrarse con su público”, agregó.