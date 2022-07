Tras un extenuante mes de dudas y acusaciones en contra Ricky Martin, el cantante puertorriqueño fue absuelto de los cargos presentados en su país natal, por el sujeto ahora revelado como su sobrino, quien lo habría acusado de mantener una relación inapropiada con él por al menos siete meses, y sostener que Martín lo acosaba tras la ruptura, deambulando por su casa en las noches. De acuerdo con su declaración, hubo otro tipo de comportamientos “violentos”, por lo que se vio obligado a levantar una orden de restricción en su contra por violencia doméstica.

Al cierre del día de ayer, el sobrino de la estrella desistió voluntariamente de sus declaraciones, por lo que dicho documento fue archivado y apenas en la primera audiencia, el juicio llegó a su fin.

Hasta el momento, tanto Martin como su equipo legal habían decidido no dar ningún tipo de declaración, con la excepción de un par de breves comunicados que fueron publicados en las redes sociales y en los que negaban, en su totalidad, los escandalosos señalamientos hechos por el joven.

En ese sentido, tras la resolución del juicio, Martin finalmente rompió el silencio y a través de un video que ya circula por las redes, se pronunció sobre los difíciles momentos que tuvo que enfrentar en las últimas semanas debido al escándalo, los rumores y la posibilidad de la duda generada por las terribles acusaciones. En el clip se nota a el intérprete más delgado y con la preocupación todavía reflejada en el rostro, lamentando que a poco más de 40 años de carrera, el primer golpe de esta naturaleza haya venido precisamente de su familia.

A todo esto, explicó que si se mantuvo en silencio, fue porque la ley así se lo exigía, pero ahora que todo terminó, por fin puede aclarar lo sucedido para poder iniciar con su proceso de curación.

«Fui víctima de la mentira y este suceso me hizo mucho daño. Me hizo daño a mí, a mis hijos, a mi esposo, a mis padres, a toda mi familia. No me pude defender antes porque hay un proceso que yo tenía que seguir, donde se me exigía estar en silencio hasta poder desahogarme ante un juez», declaró.

«He decidido tomarme un tiempo para concentrarme en mí, ahora me toca sanar porque estoy muy dolido. Voy a encontrar calma, voy a encontrar silencio para poder ver la luz al final, como siempre lo hice. Le agradezco mucho a mis fans y a todos los que confiaron en mi palabra. En cuanto a mi sobrino, espero que pueda encontrar la felicidad y la paz que necesita», agregó.