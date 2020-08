Carlos Villagrán, mejor conocido como Quico, por su papel en la serie de «El Chavo del 8», aseguró que Roberto Gómez Fernández, hijo del Roberto Gómez Bolaños, creador del programa, no tiene el talento de su padre.



«No sé ni a dónde hablarle, no se ha comunicado conmigo. No me han llamado, pero yo creo que van a meter a un Quico falso, como lo ha hecho toda la vida el hijo de Roberto Gómez, que no tiene el talento que tenía su padre. No hay ninguna comunicación con él, no sé ni cómo localizarlo, claro lo podría lograr, pero no tengo nada que decirle porque no me va a oír», dijo en entrevista para Venga la Alegría, en el marco la anunciada salida del aire del programa, enmás de 20 países.



Villagrán agrgeó que a Gómez Fernández le importa más el dinero que preservar la tradición de su padre, por lo que Grupo Chespirito no habría logrado llegar a un acuerdo con Grupo Televisa.



«Yo creo que les importó más el dinero que la gente, que a través de 50 años que ya tiene el programa, les importó más que medio siglo de programa. No les importó la gente ni pensaron en ella, sino que pensaron en cuánto puedo sacar más. Lo repruebo. La gente está indignada por haber quitado el programa (…) Sospecho que como a Roberto Gómez Fernández le van a hacer la serie a través de una plataforma, no sé si sea su propósito quitar al Chavo para enfocarse más en la serie», declaró.



Finalmente, detalló que desde hace mucho tiempo no recibe ni «cinco centavos» como ganancias que las emisiones. «Todos los derechos son de Roberto Gómez Bolaños, que se los dejó a Roberto Gómez Fernández y yo no he ganado ni cinco centavos», dijo.