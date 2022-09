El actor Andrés García habló de sus últimos días y de los muchos padecimientos que sufre, entre ellos, cirrosis hepática.

A través de un video subido a su canal de YouTube, el actor declaró desde su nueva residencia en el Hospital Santa Lucía, en donde se ha mantenido desde hace ya algunos años, que le hicieron una transfusión de plasma y le brindaron los cuidados pertinentes para su cirrosis hepática.

Por otro lado, su esposa Margarita comentó que también sufre un problema en la médula espinal, una enfermedad incurable y evolutiva y que su esposo, Don Andrés, es un hombre difícil de llevar con las enfermedades y trata de resistirse a los cuidados, como todo buen español.

«Aquí estamos de nuevo en el hospital, ya no sé cuántas veces voy a caer en el hospital, vamos a ver cómo salimos de esta», declaró.

«Quizá estamos viviendo los últimos días de Andrés García, porque se siente muy enfermo y muy débil. Quiero advertirles a los jóvenes y no tan jóvenes sobre la cirrosis hepática, piénsenlo, porque no es agradable, yo ya cumplo 82 años y me diagnosticaron con la enfermedad», agregó.