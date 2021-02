La conductora Maxine Woodside contó su experiencia luego de ser vacunada contra la COVID-19, que incluyó algunas reacciones que se atribuyen a la dosis.



Sumado a la buena noticia, de acuerdo con su declaración, «mi hijo que vive en Cuajimalpa, allá estuvieron vacunando dos días. Entonces me había apuntado ahí en Cuajimalpa y, entonces, me fui a hacer cola desde temprano, desde las nueve de la mañana. Pero muy bien organizados, muy amables».



Así, detalló que pese a que estuvo en observación por treinta minutos, después presentó algunos malestares. «Durante el día no me dio reacción, pero en la noche no sabes que mal me sentía, fue un dolorazo de cabeza, escalofríos y mal», dijo.



De acuerdo con la propia Woodside recibió la primera dosis contra el coronavirus de la vacuna AstraZeneca y terminó con un leve dolor en el brazo.



Por otro lado, compartió que en el mismo sitio se aplicó la vacuna la actriz Ana Martín.