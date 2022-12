Recientemente se dio a conocer a los medios que la conductora Ana María Alvarado se encuentra inconforme por los nuevos cambios y recortes de personal que se han llevado a cabo en el programa “Todo para la mujer”, esto tras la muerte del hijo de Maxine Woodside, Alejandro Iriarte.

En ese sentido, se sabe que el tiempo en pantalla de Alvarado fue acortado drásticamente, pasando de estar al aire 5 días a solamente aparecer en 1.

“Entiendo que todo es cambio en la vida, pero la verdad sí me sorprendí y me saqué de onda, porque nunca pensé en esa opción, pero seguiré haciendo bien mi trabajo. Los cambios se venían diciendo desde noviembre, pero ocurrió la lamentable muerte de Alejandro, el hijo de Maxine y se suspendió esta situación, pero lo acaban de retomar y quien me dio la noticia fue su otro hijo, Fernando Iriarte. Desde diciembre sólo estoy los martes”, explicó Ana María para los medios.

Por su parte, Maxine Woodside desmintió esto y aseguró que eran declaraciones erróneas, pues el hecho de aparecer solamente un día a la semana, había sido decisión de la propia conductora.

“A Anita la quiero mucho y ha sido un gran gusto que haya pasado todos estos años conmigo. Son problemas de presupuesto de la empresa. Anita es una gran profesional y por decisión de ella sólo estará conmigo un día a la semana”, declaró.