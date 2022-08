Luego de haberse filtrado un grupo de audios que vinculaban a Plácido Domingo con la secta del horror, organización que se dedicaba a la trata de blancas, abuso y violencia sexual, fraude y estafa, el cantante, por fin, rompió el silencio y negó estar relacionado de cualquier manera.

«Desde luego que yo no tengo nada que ver en eso. Todo está todo comprobado y no hay nada que me involucre, lo que siento mucho es que era un grupo que yo… de amigos, que consideraba músicos, estuvimos en una ocasión, los invité a trabajar y desgraciadamente no ocurrió así, pero bueno, en fin, desde luego que yo no tengo nada que ver en eso», declaró mediante entrevista.

En ese sentido, pese a que los audios implicaban que sostenía una relaciones sexuales con una chica llamada Mendy y una aún más cercana con el líder de la organización criminal, Domingo ha negado el vínculo, alegando que no eran más que calumnias fabricadas en su contra y que afortunadamente se había visto apoyado por el público.