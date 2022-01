El periodista de espectáculos Juan José ‘Pepillo’ Origel informó que ha resultado positivo a COVID-19, a través de su cuenta de Instagram, donde compartió un video.

«Quiero decirles que tengo covid. El jueves me fui a hacer la prueba y salí positivo. Lo pesqué en San Miguel de Allende, todos los que estábamos en fin de año nos contagiamos», dijo Origel.

Agregó que no ha presentado ningún síntoma grave asociado a la enfermad: «Bendito sea Dios no tengo ningún síntoma de nada. Estoy muy bien, no tengo dolor de cabeza, ni gripa, ni tos… la tos ya la tuve».

«Me tengo que cuidar, tengo que estar guardado, pero pues bueno está pandemia está muy fuerte (…) mando un saludo a todo el mundo y hay que seguir cuidándonos mucho… a ver qué Dios dice, gracias por la gentes que se han enterado y me mandan saludos», concluyó.