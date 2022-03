Tras el estreno, la noche del lunes, del primer episodio de la serie El último rey, basada en una biografía no autorizada del cantante Vicente Fernández, el actor Pablo Montero, quien interpreta al protagonista, aseguró que el trabajo realizado fue con mucho respeto.

El fin de semana previo al estreno, un juez federal ordenó a Televisa la suspensión de la serie, a petición de la familia Fernández. Por su parte, Ma. Refugio Abarca Villaseñor, viuda de Fernández, mejor conocida como Cuquita expresó: «Pablo es un buen muchacho, pero él sabe que su imagen no es la que Vicente hubiera aprobado y sabe que desde noviembre estaba él participando en lo oscurito en la ilegal serie de TelevisA».

Pese a ello Montero dijo tener un gran cariño a la familia, especialmente a Vicente y a Cuquita. Además, aseguró que mantiene comunicación constante con Vicente Jr., a quien le ha compartido material de la serie.

«Con Vi siempre estoy hablando y le he mandado las escenas y las canciones y él me dice: ‘¿Sabes qué?, se me enchina la piel. ¿Qué quieres que te diga?’. Me dice: ‘¿La verdad es que siento un nudo en la garganta?’. Con él he hablado mucho y me ha dicho cosas muy bonitas», aseguró.