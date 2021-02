Luego de la polémica desatada por la vacunación del conductor de TV Juan José ‘Pepillo’ Origel, este compartió que ya se ha aplicado la segunda dosis de la vacuna contra la COVID-19.

Por medio de un video en su cuenta de Instagram, Pepillo compartió que regresó a Miami a completar su proceso de vacunación y detalló que para esto no le pidieron la visa.



«Aquí estoy en Miami, vine a la vacuna, me vine a poner la segunda. Así que no me queda más que darle gracias a Dios por estar vacunado, de todos modos me voy a seguir cuidando porque tenemos que seguirnos cuidando aunque estemos vacunados», dijo.



Agregó que «lo único que le pido a Dios es que ojalá y todos estemos vacunados ya».