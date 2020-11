Dos integrantes de la banda La Nueva Generación de McAllen murieron tras sufrir una sobredosis junto con otros integrantes de la agrupación, quienes fueron hospitalizados, por lo que se especula les provocó ingerir presuntamente fentanilo.



El hecho se dio a conocer con una publicación en redes sociales, donde se observa a los integrantes inconscientes en los camerinos, una escena que se pensó inicialmente se trataba de una broma. Las voces de quienes grabaron el video deja ver que en principio se consideró que los músicos se encontraban inconscientes por el consumo de alcohol, sin embargo, tuvieron que solicitar apoyo de los servicios médicos.

La banda de Mazatlán La Nueva Generación aclaró que lo ocurrido pasó con una agrupación en McAllen, con quien inicialmente se le confundió.



A continuación las imágenes:



ALERTA, imágenes sensibles, se recomienda discreción

Circula video en redes sociales de 3 supuestos integrantes de la Banda "Nueva generación" intoxicados con una potente droga en el baño de un bar de Mc Allen, Texas. 😱👇👇 pic.twitter.com/dU37YS2lbC — TelevisaEspectáculos (@TvsEspectaculos) November 16, 2020

«Ya estábamos próximos a entrar y en eso un compañero va y nos busca a todos y nos dice: ‘Oigan, están los compañeros desmayados’. Cuando entramos al baño los vimos ahí tirados. Tratamos de reanimarlos y hablamos a la ambulancia en ese mismo momento. Llegó la policía y empezaron a tratar de reanimarlos. No sabemos si les dieron algo. No sabemos en realidad lo qué pasó. El reporte médico y toda esa información es muy hermética. El hospital no le da información a nadie», dijeron a TV Azteca.

De acuerdo con información revelada por la BBC, más de 47,000 personas mueren cada año en Estados Unidos por sobredosis de drogas sintéticas como el fentanilo, «un agonista narcótico sintético opioide» que se utiliza en medicina por sus acciones de analgesia y anestesia, y que es considerada 50 veces más poderoso que la heroína y hasta 100 más que la morfina.

Con información de Azteca, Televisa y BBC