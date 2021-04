El cantante Carlos Vives se encuentra de luto pues su padre, Luis Aurelio Vives, falleció en Santa Marta, Colombia, a los 91 años.



De acuerdo con la información difundida, el médico otorrinolaringólogo murió ayer por la mañana tras una larga enfermedad, cuando tanto el compositor como el resto de su familia se encontraban a su lado.



Así, desde el presidente de Colombia Iván Duque hasta colegas como Juanes, Alejandro Sanz y Ricky Martin expresaron sus condolencias.



Por su parte, el cantante expresó en una publicación en su cuenta oficial de Instagram un homenaje a la memoria de su padre con un video collage de fotos familiares.



«Cuando nació era tan bonito que se lo pedían prestado a mi abuela Elena para los pesebres vivos. Tan es así que hasta el último día sus amigos más cercanos lo seguían llamando el ‘Nene Chu’. Y hoy lunes de Pascua se me fue mi papá. Y me vuelvo a sentir desamparado como la primera vez», compartió en la descripción del clip.



«Lo veo salir de su casa para no volver y se me parte el alma y caigo en cuenta de que todo lo que he sido ha sido por él (…) Tal vez para que él sintiera que nunca nos habíamos separado», agregó.