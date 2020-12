El hijo del político priísta Arturo Montiel lanzó un comunicado respecto a las acusaciones de Cesár D’Alessio sobre agresiones por parte de éste y su familia.

#VIDEO "Si me matan fue Arturo Montiel": César, hijo de Lupita D'Alessio, denuncia fuerte agresión por parte de Arturo Montiel.#AlAireQTF https://t.co/JiV48GYU99 — Fernanda Familiar (@qtf) December 16, 2020

Así, Montiel externó que son ‘falsos’ los señalamientos en su contra y pidió que no se «degenere en actos de discriminación e intolerancia en contra de los miembros de –su– familia».



«Respecto a las imputaciones que se han vertido en contra de mi familia quisiera aclarar que los hechos sucedidos en la madrugada de este miércoles 16 del año en turno en mi domicilio particular no son como los declara el músico César Dálessio en redes sociales, rechazo categóricamente los falsos señalamientos en mi contra», dijo Arturo Montiel, hijo del exgobernador del Estado de México.



Además, agregó que «en razón de mis principios rechazo toda conducta que violente la dignidad de las personas, cierto es que durante esta pandemia el trabajo de todos se ha visto afectado, sin embargo, ello no es motivo para que quienes se hacen llamar artistas pretendan lucrar con el prestigio de otros. Hay una máxima en el derecho que a la letra dice ‘El que afirma tiene la carga de la prueba’».



Previamente, César había lanzado el siguiente comunicado: