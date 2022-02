El actor Mauricio Ochmann reveló, en entrevista a Yordi Rosado, haber sido interceptado por un grupo del narcotráfico, tras personificar al al Chema, en la serie El Señor de los Cielos.

«Tenía muchísimos fans (…) para mí como actor fue un juguetote. Pero ahí me cayó el 20 (…) la experiencia que tuve con los niños (…) Dije: ‘Creo que algo estoy haciendo mal y creo que tenemos responsabilidad social (…) El mensaje que estamos mandando está medio torcido'», reflexionó.



Durante el encuentro citado, reveló que sintió miedo, pero detalló que los sujetos lo trataron bien. «Me interceptaron en un carretera, yo creo que el que iba manejando sabía, me estaban llevando a un evento de un lugar a otro, me interceptaron, después de pasar dos o tres retenes me dice: ‘Voy a echar gas’ (…) Se mete a la gasolinera, veo a un cuate que pararon el cuello y sí, llegan y tocan la ventana y me dicen: ‘El patrón lo quiere conocer’. Y dije: ‘Bueno, pues ni modo, vamos a conocer al patrón'», dijo.

Agregó: «Y en ese momento yo te prometo no di más de 25 pasos y de repente siete ocho camionetas (…) Se baja el patrón (…) me da un abrazo (…) Afortunadamente se portaron muy bien y todo, un abrazo. Yo no sabía quién era. De repente guglé y dije: ‘Ah, órale, este cuate, sí está pesado’, y después veo como a los dos tres meses, veo una noticia donde lo habían matado».