Recientemente, la actriz y cantante Lucía Méndez, concedió una entrevista a Yordi Rosado, en la que recordó su relación con el cantante Luis Miguel, mientras este aún era menor de edad.



Así, detalló cómo fue su primer encuentro, después de una presentación en Estados Unidos donde ambos acudieron.



«Estaba yo en un festival en Miami, cantando, y como a la 1 de la mañana me tocó la puerta, yo con los pelos parados. Yo canté con Raúl Velasco y no me acuerdo si él cantó también», dijo.



Tras este ocasión, donde sostuvo que no hubo «ni un beso», señaló que fue que «me empezó a buscar, a llamar, a pretender. Era muy espléndido; me daba regalos, pero algunos no los recibí. La que vivió muy de cerca todo fue Pati Padilla, que en ese momento era mi relaciones públicas».



«Llegó un momento en que Luis Miguel era tan amable, tan guapo, tan atento, tan todo, que sí caí. Anduvimos como 3, 4 meses y yo me sentía rara, porque le llevaba aparentemente 10 años y no era así: él tenía 17, me engañó porque me dijo que tenía 20», agregó.



Además, compartió que en algún momento de su vida, llegó a refugiarse en la marihuana, lo que después la llevó a someterse a terapia. «Perder a mi padre fue un momento muy difícil para mi vida, me deprimí muchísimo. No me dio por el alcohol pero sí me dio por la marihuana», confesó.