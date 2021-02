La cantante y actriz Lucero informó, en video para su canal de YouTube, que dio positivo a COVID-19 y contagió a su hija Lucero Mijares.



«Quiero contarles que me contagié de COVID, estuve contagiada de COVID y ya salí de ello afortunadamente, gracias a Dios. El día que yo descubro por medio de una prueba PCR que soy positiva, inmediatamente siento mucho miedo, temor, comienzo a pensar cómo me va a tratar a mí», dijo.





Detalló que sus síntomas comenzaron cuando al realizar ejercicio y se sintió cansada; sin embargo, de principio, no lo relacionó como un posible indicio de COVID-19.



Una vez confirmado su contagio, se puso bajo tratamiento médico y aunque no tuvo problemas de respiración y oxigenación, presentó síntomas leves.