Tras darse a conocer que la actriz Livia Brito agredió al fotógrafo Ernesto Zepeda en Cancún, Quintana Roo, la Fiscalía de la entidad podría emitir una orden de aprehensión contra ella, aseguró el político Juan del Rosal.



«En cualquier momento podría recibir una orden de aprehensión. Es un caso cerrado a favor de Ernesto Zepeda (paparazzi). El tiempo no lo sé, pero la condena sí puede ser de 10 a 12 años», declaró en entrevista con Sale el Sol, donde detalló que podrían proceder penalmente contra Livia Brito debido a la agresión contra el fotógrafo.

«No tengo nada en contra de ella. Ella es la primera persona que no está haciendo absolutamente nada en defenderse, ni sus representantes ni sus abogados, y si piensan que es broma, no es broma, la Procuraduría, la Fiscalía general y el gobierno de Quintana Roo, va a seguir su curso de oficio», agregó.



De acuerdo con del Rosal, «la culpable no es Livia Brito, es Mariano Martínez, que ni así se llama porque la forma migratoria dice otro nombre (…) No sé si él esté escondido, no tengo comunicación con Livia».



En julio pasado, la actriz fue denunciada por golpear, insultar y robar a Zepeda en Cancún. En aquel momento, las declaraciones del fotógrafo señalaron que quien protagonizara La Piloto, arremetió en su contra junto con Martínez.