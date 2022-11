La actriz Laura Flores compartió en entrevista con el programa “Ventaneando” que su esposo Matthew Flanerry se encuentra hospitalizado de gravedad, declaración que la conmovió al borde del llanto.

En ese sentido, se sabe que su esposo se encuentra bastante delicado de salud, pues padece una extraña enfermedad llamada “inmunodeficiencia común variable”, la cual le impide a su cuerpo generar suficientes glóbulos blancos y por ende, los anticuerpos necesarios para combatir virus y enfermedades.

“Mi esposo está súper enfermo, no está bien de salud, de hecho, no es la primera vez. Desde que me casé con él hace más de tres años, ha ido a parar al hospital en varias ocasiones. Esta no es la primera vez, pero en esta ocasión sí está bastante delicado”, declaró la actriz.

“Estamos atravesando una situación difícil, porque él tiene insuficiencia hepática y pancreática. Me dice que yo soy su fuerza, entonces él me necesita y tengo que estar fuerte para él. Mis hijos lo ven como una imagen paterna, aunque no es su papá», agregó, no sin antes derramar unas cuantas lágrimas.