Claudia Martin y Andrés Tovar se encuentran en medio de la polémica, luego de que se dieron a conocer audios en los que se desmiente la supuesta infidelidad del productor con Maite Perroni y que indicaría una exigencia monetaria por parte de Martin para coincidir en la versión con su empareja.



Por su parte, Martin aseguró que se está tergiversando la información sobre los audios en donde se le escucha discutir con Tovar y decir que no saldrá a desmentir la supuesta infidelidad de Maite Perroni con su esposo a menos de que éste le diera dinero.



Aquí puedes escuchar los audios (desdéñelos minuto 22:16):

«Fue una conversación que se tuvo en un ámbito privado, y desafortunadamente ahorita están tergiversando la información, sacando de contexto. Lo único que busco, y que siempre he buscado, es conducirme en mi vida de manera pacífica, quisiera y estoy dispuesta a llevar este divorcio de esa manera», dijo Martin.



«Yo nunca he estado metida en ningún tipo de escándalos y me quiero seguir enfocando en mi trabajo. En ningún momento he dejado de trabajar, y fue un acuerdo entre ambos que de manera muy lamentable se está manipulando», agregó.