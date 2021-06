A su llegada al Aeropuerto Internacional de Ciudad de México (AICM), Kristal Silva admitió que su salida de Survivor México fue planeada y detalló que sus compañeros de equipo sabían que sería la expulsada, pues debe preparar su boda que se llevará a cabo el 16 de agosto.



Así, dijo que: «Ya había un momento que decía, ¿es que cómo voy a salir después? Si no tomaba esta salida; porque todo lo que salió en el juego de la inmunidad grupal no fue por decisión completa de los Jaguares, algo pasó ahí con los Halcones porque ambos se dejaron perder».



«Lo más difícil fue tomar mi celular y ver las redes sociales. Ver, leer a mucha gente que decía que a lo mejor no había dado el cien. Creo que no fui a este proyecto, a esta misión de vida, que así la llamo, para decepcionar a nadie, creo que al contrario (…) tengo que confesar que esto fue un juego y yo estaba comprometida desde principio a fin, que sabía que si algún día tenía que retirarme no era porque ya no podía o era un eslabón débil», agregó.

¡En exclusiva, @KristalSilva_ confesó que se dejó ganar en @mexico_survivor por el compromiso que tiene con su próxima boda! 😱📺 #VLA pic.twitter.com/YClM3I8JL9 — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) June 28, 2021