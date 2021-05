La actriz Itatí Cantoral habló sobre su relación con el también actor Eduardo Santamarina, su exesposo y padre de dos de sus hijos, durante una entrevista con Yordi Rosado. Así, detalló que no tiene claro quién comenzó con las infidelidades, en esa relación, pues la relación se encontraba en muy mal estado.



«Yo empecé a salir con otra persona que se llama Gabriel Porras, y no estaba yo divorciada. Yo ya no sé quién salió primero con quien. Más allá de eso, me cambié de empresa. Yo siempre he sido muy derecha. Me sentía como que me alejé de lo de Susana… y dije: ‘Que me diga muchas cosas bonitas, Gabriel Porras (…) yo me sentía culpable también porque decía, yo también lo hice», dijo.



«¿Cómo me di cuenta? Porque le intercambié a mi chofer. Y así me enteré. Me dijo el chofer. No fue Susana González. Fue hace tantos años que seguramente tuve muchos errores yo también. Fueron muchos errores. No sé si más míos o de él. Eduardo se casó muy enamorado, era el más contento cuando tuvo a sus hijos. Hizo un escándalo. Esas cosas no se mienten. Así sucedieron las cosas”, sostuvo Cantoral.



Aquí la entrevista: