Inés Gómez Mont, conductora de televisión, y el empresario Víctor Manuel Álvarez Puga, su esposo, son buscados en más de 190 países del mundo, luego de que la Interpol girara una ficha roja en contra de la pareja.

Las medidas para lograr su localización y detención se derivan de que en México son acusados de delitos de lavado de dinero y defraudación fiscal. Así, fue emitida a petición de la Fiscalía General de la República (FGR), en el marco de una investigación que lo señala de ‘lavar’ más de 3 mil millones de pesos.

Tras conocerse el caso, la conductora declaró que no se le ha permitido acceder al expediente de su caso. «Tengo además temor fundado de que derivado de este comunicado, las autoridades a cargo de mi caso se ensañen aún más en contra mía, ya que he sido advertida de más casos fabricados en mi contra. Pero ya no puedo guardar silencio. Por el contrario, seguiré trabajando con mi equipo legal para poder defenderme y siempre compartirles con honestidad los detalles de mi caso», dijo.



Con información de El Financiero y SinEmbargo