José Emilio García, hermano menor de Gael García Bernal, respondió a las acusaciones y señalamientos de Bella de la Vega, viuda de su padre, en el programa De Primera Mano, luego de que a actriz aseguró que el joven tenía Trastorno Límite de la Personalidad, usaba drogas y amenazaba a su padre con quitarse la vida si no le daba dinero.



Así, el joven sostuvo que interpondrá una demanda en contra quien fuera la última pareja de su padre. «Yo desconozco esa enfermedad y hasta apenas me enteré de que existía. Yo sólo consumo mariguana como uso recreativo», aseguro.



«Bella no es ni su nombre ni nada, es una mentirosa porque no sé cuantos años se quita y tiene casi 50 años. Luego dice que yo abandoné a mi papá (…) Lo que más me indigna es lo que está diciendo que yo amenazaba a mi papá con que si no me daba dinero yo me iba a matar, yo me fui a vivir con él porque lo amaba», agregó.



Además, habló sobre la postura de su hermano: «Gael siempre procuró a mi papá (…) sólo estuvo al margen de Bella porque tiene un carácter muy particular, como si fuera una niñita, quiere atención y si no hace berrinche».