El actor Héctor Parra, quien fue detenido el pasado 15 de junio, tras las acusaciones de su hija Alexa de presunto abuso sexual, compartió una carta dirigida en primer lugar a ella.



«En tus manos está, hija mía, acabar con esta farsa en la que todos perdemos. Te suplico busques en tu corazón honestidad, fuerza y valores morales, que estoy seguro hay dentro de ti. Te he amado, te amo y te perdono», expresó.



Más adelante, enlistó malestares que ha presentado com ansiedad, dolores de cabeza, contracturas por estrés, diarreas, insomnio y resfriado. «Creo en la justa justicia y no sólo espero: yo debo estar en libertad ante la evidente mentira de mi caso», agregó.



Además, se refirió a Sergio Mayer, quien dijo de ser «sin afán de entrometerme en asuntos personales que obviamente desconozco, que espero nunca pise la cárcel, ni un sólo día de los 31 que yo llevo aquí».