«Mientras estaba grabando una serie, recibí una llamada en la que me dijeron que mi papá tiene muerte cerebral. Fue muy fuerte», dijo la actriz Grettell Valdéz, esta mañana, cuando también solicitó apoyo a la audiencia con los gatos médicos, pues su padre, dijo, no contaba con seguro de gastos médicos.



«La cuenta del hospital está por un millón y medio de pesos», dijo Valdés, de los cuales compartió que solo han juntado 400,000.



En entrevista para Venga la Alegría, donde trabaja su exesposo Patricio Borghetti, sobre el estado de salud de su padre, Guillermo Smythe, añadió: «Su alma ya no está, tiene muerte cerebral. Me esperaron para despedirme de él».



Grettell explicó que a partir de hoy, le quitarán los medicamentos. «En un par de horas le quitarán el respirados. Ya se nos va en cuestión de horas», detalló la actriz, luego de que, erróneamente, el propio Borghetti dio a conocer el presunto fallecimiento.

