Recientemente, se reveló que el personaje Gonzo de los Muppets se identifica como género fluido, de acuerdo con lo mostrado en el capítulo Gonzo-rella, de la serie infantil Muppets Babies.



El episodio se centra en un baile organizado por Miss Piggy y Summer, quienes pretenden vestirse como princesas para el evento, puesto que Gonzo también quiere usar un vestido, y se ve impedido por el ‘manual real’, Rizzo, el ‘hada madrina’, decide ayudar a su amigo y le concede un vestido de princesa para acudir a la celebración.



«Amigos, hay algo que tengo que decirles: la princesa que fue al baile esa noche fui yo. ¡Soy Gonzorella!», dice. «Todos esperaban que me viera de cierta manera. Yo no quiero que se molesten conmigo. Pero no quiero hacer las cosas por la forma en que siempre se han hecho. ¡Quiero ser yo!», agrega.

Esto es HISTÓRICO!#TheMuppets hablando de la construcción y expresión de género a través de la vestimenta!

#Gonzo yo también soy #Gonzorella

Bravo #Disney por poner estos temas sobre la mesa! pic.twitter.com/f0lU7e25go — Johnny Carmona 🧜🏼‍♂️ (@johnnycarmona) July 26, 2021