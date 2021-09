Linda Evangelista, famosa modelo, reveló que se encuentra en una fuerte depresión, luego de someterse a un tratamiento estético que la dejó «brutalmente desfigurada».

La supermodelo de 56 años se calificó como «irreconocible» a consecuencia de un tratamiento. Al respecto, esta tarde compartió un mensaje en su cuenta de Instagram dijo estar «permanentemente deforme», después de que la criolipolisis -intervención para reducir grasa- a la que se sometió, resultara en un efecto contrario.

«A todos mis seguidores, que se han preguntado por qué no he trabajado mientras que las carreras de mis colegas han ido en ascenso. He sido brutalmente desfigurada por el procedimiento CoolSculpting de Zeltiq, que hizo lo opuesto a lo que había prometido», expresó en un texto que publicó con el nombre de ‘La verdad, mi historia’.

«Aumentó mis células grasas en vez de disminuirlas y me ha dejado permanentemente deformada incluso tras someterme a dos dolorosas cirugías correctoras, sin éxito. Me han dejado, como ha descrito la prensa, ‘irreconocible’», añadió.

Detalló que ha desarrollado hiperplasia adiposa paradójica, un riesgo del que no se le informó previo al procedimiento.

Evangelista afirmó que la hiperplasia no solo ha destruido su medio de vida, sino que además le ha sumido en una profunda depresión. «Estoy en un ciclo de profunda depresión, honda tristeza, y en las más bajas profundidades del autodesprecio. Me he convertido en una ermitaña».

Finalmente, concluyó su comunicado diciendo «intento librarme de mi vergüenza y hacer pública mi historia. Estoy tan cansada de vivir de esta forma. Me gustaría salir por la puerta de mi casa con la cabeza bien alta, a pesar de que ya no me parezco a mí misma».