Federico Zapata ha dejado de ser uno de los integrantes del grupo musical argentino Los Caligaris, luego de insultar a los mexicanos mediante redes sociales, dio a conocer la banda.

«Nos apena mucho la situación que se ha generado a partir de los tuits publicados por Federico Zapata. Sus dichos no reflejan nuestros valores, nuestros sentimientos, nuestro amor hacia México y su gente. Ante tal situación anunciamos la DESVINCULACIÓN de la banda de este integrante ya que sus declaraciones, llenas de violencia, no nos representan. Si uno de nosotros piensa así, ya no es uno de nosotros. Nuestro objetivo siempre fue, es y será sembrar alegría y amor. México es patria y cada mexicano, un hermano. Si tocan a México, nos tocan a nosotros», escribió la banda.

Paco Villa, analista y comentarista de deportes, publicó un mensaje en Twitter criticando a Diu Martínez, portero de la Selección de Argentina, ante ello, Zapata respondió de una manera grosera y despectiva invitando a la población a tratar con nuevos deportes.

Horas más tarde se disculpó: «Disculpas para toda la gente que se sintió ofendida por un comentario desafortunado de mi parte, no era mi intención ponerme en contra de un pueblo que me ha dado tanta alegría y tantas experiencias hermosas , no involucren a la banda porque ellos no me dicen que escribir», expuso.