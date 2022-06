El cantante de regional mexicano Christian Nodal se volvió tendencia en redes sociales luego de que en pleno concierto, durante su Forajido Tour, celebrado en Colombia, empezara a llorar debido a las burlas que ha recibido en su contra.

«A mí los medios no me quieren, pero la realidad es otra. Me ha costado un chingo llegar a este público tan bello que tengo hoy y no es justo que por sacar dinero hablen mierda de mí, yo no soy un ser humano mierda. Yo sólo interpreto mi música», declaró al borde del llanto.

«Yo no soy un buen ejemplo de ser humano, tengo 23 años. La diferencia es que lo mío, todo mundo toma video, toma foto y a ustedes no les toman foto cuando están actuando como seres humanos», agregó.

Además, habló de la «falta empatía» y se disculpó por hacer dicha pausa, pero aseguró que «necesitaba usar este momento para desahogarme».