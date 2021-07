El actor y productor Eugenio Derbez envió un mensaje público a Sammy Pérez, quien se encuentra hospitalizado y fue intubado por la COVID-19.



«He visto en redes sociales que hay mucha gente que pregunta dónde estoy, que por qué no aparezco. Aquí estoy desde el primer día», dijo Derbez. «En cuanto me enteré que estaba enfermo, mandé a varias personas de mi equipo a preguntar, a investigar», agregó



Detalló que sy visión de la ayuda es que cuando «uno ayuda genuinamente y de corazón, lo que uno quiere es ayudar, no presumir». Por lo que dejó claro «para todos aquellos que andan preocupados de dónde estoy… Aquí estoy».