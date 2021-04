Esta tarde, el cantante Enrique Guzmán rompió en llanto, desde el foro de Ventaneado, tras hablar de la acusación sobre abuso sexual en su contra que realizó la cantante Frida Sofía, su nieta.



La también hija de Alejandra Guzmán sostuvo que fue manoseada por su desde los cinco años y lo tachó de “asqueroso”.

Enrique Guzmán responde y se defiende a la acusación de abuso de su nieta Frida Sofía, ¡está devastado por todo lo que ella dijo! #Ventaneando





Don Enrique Guzmán lamenta profundamente el distanciamiento con su nieta Frida Sofía y afirma que Alejandra Guzmán está muy mal por esta nueva polémica. #Ventaneando





Así, Enrique se presentó en el programa que encabeza Pati Chapoy y al borde de las lágrimas abordó el tema. «Oír estas cosas me duele porque no las entiendo… ¿cómo puede hablar así de mí? Si años antes me invitaba a Miami, pero hoy soy un degenerado que le metía mano a los cinco años… Nunca la tuve sola en ningún lado. No sé tocar indebidamente a nadie, ni a mi mujer. Sí he cometido errores y los corrijo, pero encontrarme de repente con esto, con la nieta que más quiero, estimo y quiero… Ella siente que es verdad, que le falté al respeto, pero está ofendida por mí», dijo sobre las declaraciones de Frida en entrevista con el periodista Gustavo Adolfo Infante.



«El periodiquero tiene razón, le va a sacar jugo a su entrevista; es un miserable. No debió pasar una entrevista así, pero él va a lo suyo», dijo al respecto.

Luis Enrique Guzmán sale en defensa de su papá, Don Enrique Guzmán y enfatiza que Frida Sofía necesita tomar terapia. #Ventaneando





Don Enrique Guzmán niega por completo haber tocado indebidamente a su nieta Frida Sofía, ¡jura que eso jamás ocurrió! #Ventaneando





«En mi put.. vida le he tocado un pelo a esa niña. No tengo modo de decírtelo de otra manera. No la he tocado nunca en mi vida, de la cintura, ni de la mano, ni darle un beso en un cachete… Juro por mis hijos, no soy capaz, no tengo manos para poder tocar a una niña y menos lascivamente», declaró.





Frida Sofía acusa a Enrique Guzmán de agresión sexual a los 5 años



«Siempre fue muy abusivo, me pongo a temblar porque tengo mucho que decir de eso», dijo Frida. «Un hombre muy asqueroso, muy abusivo (…) Me hizo cosas feas (…) Me manoseó… Desde los 5», agregó entre lagrimas.