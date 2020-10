Esta tarde se dio a conocer que Rolando Andrade Almada, hermano de Yolanda Andrade, fue encontrado sin vida y con un balazo en el pecho en la residencia familiar, en Culiacán. Se trata de quien fuera hijo del empresario Rolando Andrade y Clarissa Almada y no de Rolando Andrade Gómez, también hermano pero hijo de Rafaela Gómez, quien también es madre de la conductora.



Los primeros reportes apuntan a que los servicios de emergencia recibieron una llamada al respecto cerca de las 09:00 horas. El llamado de auxilio fue solicitado para atender al hombre de 38 años, a quien encontraron junto con un arma de corto calibre.



Aunque hasta el momento Yolanda no ha dado declaraciones sobre el lamentable suceso, su hermana Marilé Andrade, cantante y conductora, detalló que vio a Rolando dos veces en su vida, por lo que no viajarán a Culiacán para los servicios fúnebres.



«En whatsapp me llegó la noticia. La verdad es que sí me gustaría aclarar que es medio hermano, que lamentamos muchísimo la pérdida, nuestras condolencias a su familia. Obviamente esto es una noticia que impacta a todos; sin embargo, aclarar que nosotros no teníamos relación con él, yo creo que yo lo vi dos veces en mi vida, entonces no teníamos una relación cercana para nada, de cualquier manera, mandamos nuestras condolencias para su familia (…) Yo tengo un hermano, de madre y padre, que también se llama Rolando, entonces me han llegado muchísimos mensajes dándome las condolencias de mi hermano Rolando y hasta sus fotos ya están circulando en redes sociales (…) Nosotros somos Andrade Gómez, ellos son Andrade Almada. Ellos creo son otros tres hermanos y no tenemos nada de relación, nunca tuvimos una cercanía, ni con él ni con sus hermanos», dijo.

Encontraron sin vida a Rolando Andrade, medio hermano de Yolanda Andrade, hasta este momento se sabe que la investigación está en curso. Descanse en paz. #Ventaneando 📺



Mira la transmisión en vivo y GRATIS de Azteca Uno. 👉 https://t.co/9syyJmJWXE pic.twitter.com/Od61OA7TUH — Ventaneando (@VentaneandoUno) October 28, 2020

