Con la transmisión de la segunda temporada de Luis Miguel, la polémica en torno al mundo del espectáculo mexicano a dado un nuevo giro con la exposición de la rivalidad entre él y Cristian Castro, su reencuentro con Michelle Salas y un romance con Paty Manterola.



Anteriormente, la propia Manterola había dado detalles de su primer encuentro. Así, en una entrevista detalló la relación se dio en la década de 1990, poco tiempo después de que falleciera con quien fue su pareja y compañero de Garibaldi: Xavier Ortiz.



Tras ello en un viaje de vuelta a México desde España. «Aterrizamos en México. Estaba el avión de Luis Miguel en el mismo hangar. Nos bajamos y el manager de Luis Miguel me dice: ‘Oye Paty, Luis Miguel está por irse en un vuelo y te quiere saludar'», dijo. «Yo ya lo había conocido años atrás en el Festival Acapulco y Luis Miguel me tiró toda la onda, pero yo estaba de novia, le dije: ‘Perdona, pero yo tengo novio'», agregó.



Así, al estar soltera en esta segunda ocasión, decidió ir a saludar al cantante, quien le pidió su teléfono lainvitó a cenar. Y cuenta: «… subo a saludar a Luis Miguel en el avión, súper caballeroso, súper lindo, me dice: ‘Me enteré que su avión venía aterrizando y por eso yo no podía salir y tenía muchas ganar de saludarte, hace mucho tiempo que no te veo, ¿cómo estás? ¿Sigues de novia?’ y yo: ‘Pues, ¿qué crees? No, terminé con mi novio hace unas semanas’ y me dice: ‘Ahora si me vas a dar tu teléfono’, entonces le di mi teléfono y fue la primera vez que salimos, fuimos a cenar».