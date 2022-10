La cantante española Amaia Montero, reconocida por muchos como exvocalista de La Oreja de Van Gogh, hace unos días causó consternación entre sus fanáticos por publicar una fotografía, a través de su cuenta personal de Instagram, que fue interpretada como un mensaje de auxilio.

En la foto se le ve desmejorada, con expresión triste y despeinada, acompañando la imagen con frases como: «Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido de que me sirve la vida? (sic)».

A 5 días de esa publicación, e medio de suposiciones y dudas sobre la cante, su productor musical, Marcelo Vaccaro, reveló que no ha logrado comunicarse con ella. Así, no pudo calmar las especulaciones que rodean a la artista, pues detalló que no sabe nada de ella desde hace dos días, poco antes de recibir una llamada de su parte y que no pudo contestar