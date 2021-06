La comediante Consuelo Duval reveló que hace años protagonizó un enfrentamiento con la actriz Laisha Wilkins, quien presuntamente habría levantado falsos sobre su orientación sexual.



Durante una reunión entre la antiguas conductoras de Netas Divinas, en el canal de YouTube de la conductora Luz María Zetina, se dio a conocer esta anécdota junto con la mala experiencia que tuvieron cuando Wilkins se presentó como conductora suplente en el programa.



«Se acuerdan cuando llegó una conductora que se enfureció muchísimo conmigo? Teníamos una invitada que tenía una enfermedad, la invitada estaba hablando y ella estaba de conductora suplente y no dejaba hablar para nada a la invitada», dijo Sherlyn. Mientras que Yolanda Andrade e Isabel Lascuráin compartieron su sentir.



Por su parte, Duval comentó: «Resulta que me dice Adal en sus inoportunidades, ‘ay, ¿tú conoces a Laisha’? Le digo ‘No’, y me dice ‘es que anda diciendo que eres lesbiana’. Mis hijos tenían como seis y siete años, por ahí. Le dije ‘ay, qué raro’ (…) y no me enojé tanto pero luego ya me empezaron a dar cuerda».



«Un día esta chava estaba en donde te hacen diseño de imagen, y me dicen ‘Consuelo, aquí está Laisha’. Y fui (…) Y me acerco y le digo ‘Hola, ¿me conoces?, y me dice ‘Yo a ti sí, pero tú a mí no’, y le digo ‘No me conoces, nomás te quiero decir algo, no soy lesbiana, a menos que me hayas visto en la cama con tu mamá. Pero este comentario estúpido le llega a gente que yo quiero y te parto tu madre», agregó.