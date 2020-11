Ayer, el actor Eleazar Gómez fue ingresado al Reclusorio Sur, tras presuntamente golpeara e intentara estrangular a la modelo Stephanie Valenzuela, quien es identificada como su pareja.



En entrevista para el programa de Magaly ATV, el hermano de la modelo reveló lo que le sucedió a Stephanie Valenzuela, quien fue víctima de violencia física por parte del actor. «Es que mi hermana empezó a gritar, gritos de auxilio, gritos fuertes porque ya la estaba mordiendo –Eleazar – y de ahí empezó a tratar de ahorcarla y cuando la ahorcó se zafó, le rompió el pantalón. Cuando ella se zafó, baja las escaleras del penthouse y se encontró a los vecinos y ella sale semidesnuda y le ayudan los vecinos, ahí le llaman a la policía», dijo.

El acto ya había sido acusado por su anterior pareja, Vanessa López, de comportamientos similares. Además, en 2014, fue captado junto a Danna Paola, en un cine sosteniendo una fuerte discusión en la que hubo insultos y aproximaciones físicas. En aquella época se rumoraba que el actor era muy celoso, por lo que los padres de ella se oponían a la relación.

Danna Paola y Eleazar Gómez mantuvieron una relación amorosa cuando grababan la telenovela Atrévete a Soñar en Televisa en 2010, cuando la cantante tenía 15 años y él 25 años, por lo que mantuvieron su relación de forma escondida hasta que se destapó, cuando ella ya era mayor de edad.



En 2017, tras darse a conocer la ruptura de ambos, López reveló públicamente que sufrió violencia física y verbal de parte del actor, por lo que advertía a los medios que si algo le sucedía, la responsabilidad sería del actor.

Así, Eleazar Gómez salió al paso de las acusaciones y negó toda versión que lo implicara con violencia física.

Además, este viernes, Jeanette Karam, también exnovia de Eleazar Gómez, compartió algunas experiencias que con el actor. «Yo anduve un año y medio con Eleazar (…) Para mí es muy difícil hablar precisamente de lo que me hizo, porque es algo que me dolió mucho, me lastimó en maneras que no se los puedo explicar y me causó heridas muy profundas dentro de mi (…) Ya me decidí a que también lo voy a denunciar. De hecho, ya me asesoré con mi abogado, me explicó que como no es tan lejano todavía tenemos tiempo».