Después de 19 meses cerrados, el Auditorio Telmex abre sus puertas de la mano de la presentación de la banda australiana Tame Impala, liderada por Kevin Parker. Así, anuncia su llegada a la Perla de Occidente, donde ofrecerán un concierto el próximo miércoles 17 de noviembre a las 20:30 horas.

La preventa Citibanamex se realizará los días 30 de septiembre y 1º de octubre, mientras que la venta general arrancará a partir del 2 de octubre en las taquillas del inmueble y a través del Sistema Ticketmaster.

«Los creadores de los célebres The less I know the better, Let it happen y Feels like we only go backwards volverán a México como parte de su Slow Rush Tour, mismo que frenó por la pandemia, y que hace unas semanas retomaron su camino con gran éxito en los Estados Unidos», señaló la empresa organizadora, en un comunicado.

Además, agregó que «Parker se hace acompañar de nuevos músicos sobre el escenario, además de que tocarán canciones de sus 4 producciones, Innerspeaker, disco que cumplió 10 años de vida, Lonerism, Currents y The Slow Rush, así como algún o algunas rarezas o covers muy a su estilo».

Escuchar su EP debut y algunos de sus 4 discos de estudio, es por sí misma una gran experiencia, pero presenciar un espectáculo en vivo de Tame Impala es realmente alucinante, saturado con una belleza sencilla y creatividad sin límites hasta llegar a atmósferas insospechadas. Todo un cúmulo de energía y sensaciones es lo que crean y derrochan los oriundos de Perth, Australia.