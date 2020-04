Marysol Sosa, hija del cantante mexicano José José, y seguidores del intérprete, han instituido el 20 de abril como el Día de José José, iniciativa del club de fans Amigos de José José, quienes eran cercanos al intérprete de los temas Cuidado y Lo que no fue no será.

En un vídeo trasmitido el día de ayer, la hija del cantante y algunos de sus seguidores interpretaron el tema Y me estarás llamando, canción lanzada en 1985, que pertenece al álbum Promesas.

El club de fans compartió en su cuenta de Instagram el vídeo con un breve mensaje, en el que cuenta por qué llamarán esta fecha como el día de José José. “Nuestro primer 20 de abril sin el príncipe. Cada año le marcábamos para saludarlo. Siempre contestaba. Éste es un homenaje a nuestro ídolo a quien sin duda, echamos de menos”.

«Me vas a echar de menos, cuando te sientas sola en brazos de otro amor, y sepas que aún existo y que vivo mi vida o a lo mejor ya no -dice una parte de la canción y continúa haciendo referencia a la fecha por la que se eligió este día para dedicarlo al cantante- y me estarás llamando cada 20 de abril, y dirán que no hay nadie, que estoy lejos de aquí y te pondrás muy triste pensando en lo que hiciste, y no podrás fingir».

Por su parte, la hija del también actor, Marysol, compartió en su cuenta de Instagram el vídeo, en el que ella también participó a la distancia, y escribió: “A partir de este año, cada 20 de abril será considerado el #DíadeJoséJosé a iniciativa de su más cercano club de fans @amigosdejosejose ¿Les parece?».

A su vez, expresó: “Y para celebrarlo, disfruten de cada lágrima de nostalgia con este regalo. ¡Gracias amigos de José José! NOTA: Los audios son los originales y auténticos de papá”.

Información de Notimex