La actriz Danna Ponce denunció, por medio de videos que difundió en Instagram, haber sufrido de abuso sexual por parte de Coco Levy, productor e hijo de Talina Fernández.

Además de compartir su testimonio sobre lo que habría vivido en las oficinas de Videocine, Ponce denunció formalmente a Levy.

«Me dijo un ejemplo también de cómo poder conquistar a un productor. Se desabrochó el zíper, primero el cinturón, luego el zíper y se quedó sentado así (…) Me paralicé, sí, me paralicé. No pude decir nada (…) El señor se paró, caminó detrás de mí, sus sillas tienen recarga brazos, y lo que hizo después fue agarrarme por detrás y tocarme los senos y me dio un beso en la comisura», narró la mujer.

«Hace unos días le escribí por mensaje y le escribí para tener pruebas porque yo borro mis conversaciones. Y la gente a veces quiere pruebas, ¿no? Entonces le escribí también para que él supiera que yo sé que abusó de mí», agregó.

«No tengo miedo. Me decían hace un momento que tuviera mucho cuidado con lo que decía porque la empresa y todo puede afectarme o perjudicarme. No me importa a estas alturas», dijo.

«No tengo miedo del ataque, de incredibilidad, ni siquiera de Coco. Gracias por el apoyo (…) Gracias al MP de Álvaro Obregón que me dieron todo el apoyo y eficacia para proceder», detalló en otra publicación donde se le ve afuera de la Fiscalía Central de Investigación para la Atención de Delitos Sexuales.

Por su parte, Levy publicó un video en sus redes negando las acusaciones y asegurando que procederá en contra Ponce. «Una persona hizo acusaciones absolutamente falsas en un intento por afectar la imagen que he construido (…) Al público le comparto que iniciaré acciones legales para defenderme», dijo.