Los largometrajes nominados como ‘Mejor película’ en los premios Oscar de este año, que se entregan el domingo 25 de abril, se destacan por presentar tramas enmarcadas en la diversidad, además de ser una edición con varios candidatos primerizos,



Así para esta ceremonia número 93 de los Premios de la Academia, la lista dirigida a mejor cinta se integra por:

-Nomadland

-The Trial of the Chicago 7

-Mank

-Promising Young Woman

-Minari

-The Father

-Sound of Metal

-Judas and the Black Messiah

Y para hablar a profundidad del tema, Axel Kuschevatzky, periodista especializado en cine, guionista y productor cinematográfico, participó esta mañana en ¡Qué tal Fernanda!: