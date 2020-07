Cristian Castro participaría como invitado especial en el noticiero Al aire con Paola Rojas; sin embargo, la titular de la emisión tuvo que informar, de último momento, que esto no se podría lograr debido a la procaínas formalidad del artista.



Rojas calificó como una grave falta de respeto para su equipo y la audiencia, el que el cantante hubiera pactado una entrevista de promoción para su música y no se presentara, por segunda ocasión consecutiva.



«Antes de la pausa le anunciamos que íbamos a tener con nosotros a Cristian Castro. Me apena muchísimo, pero no va a ser así. Ya una ocasión anterior habíamos acordado una entrevista, una conversación, para presentarles su nuevo material y no se despertó y nos dejó plantados…», dijo la conductora.

Tanto Cristian como la oficina que lo representa, habrían solicitado una segunda oportunidad, que les fue concedida.



«Volvió a pedir esa posibilidad, insistió muchísimo él, insistieron mucho en su oficina y abrimos ese espacio para tener con él esta conversación ¡y otra vez nos dejó plantadas Odalys!, ya es la segunda que nos hace, de plano es una informalidad, qué te digo. Lo aclaramos porque hicimos el anuncio antes de ir a la pausa, y bueno pues claramente es una falta de respeto, más que para el programa para ustedes como audiencia, así que aclararles la razón por la que no ocurre esta entrevista y nos apena mucho, lo lamentamos, pero queda fuera de nuestras manos», agregó.





