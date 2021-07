Luego de que el fin de semana se diera a conocer que Sammy Pérez, actor y comediante, fue hospitalizado de emergencia tras presentar síntomas graves de COVID-19, su mánager, Erick de Paz, dio una entrevista a De primera mano para detallar su estado se salud.



«Está en un estado muy delicado, mantenemos una pequeña esperanza. Hoy a las 11 de la mañana se cumplieron 72 horas de estar intubado y el doctor nos decía que es un procedimiento bastante fuerte (…) hoy le hicieron el procedimiento de ponerlo boca arriba, este proceso es muy delicado porque ciertas personas no soportan este cambio, Sammy se encuentra estable, cuando se intubó los ventiladores estaban a 90, hoy están a 40», dijo.



Agregó que «cuando Sammy llegó al hospital el doctor al verlo lo trató como un paciente más, sin embargo, muchas personas llegaron a enterarse de la situación y empezaron a buscar el teléfono del doctor, no sabía que Sammy era una persona famosa. Había gente rodeando el hospital y con la familia se llegó a un acuerdo a no difundir donde está Sammy para que el doctor no se sintiera presionado e hiciera bien su trabajo».



Además, sobre el acercamiento de Eugenio Derbez, aseguró que «desde el primer día se puso en contacto, le dimos los números del doctor y del centro hospitalario, ellos verificaron que esto fuera cierto y están monitoreando cómo está la situación. Ayer estuvo Eugenio directo en comunicación con la sobrina de Sammy».