«Todo es muy público, ya no hay manera de no enterarte de las cosas, lo único que queda es platicarlo, si ellos tienen alguna duda lo platicamos. Me dicen: ‘Mamá, ¿qué es lavado de dinero?’, y les digo: ‘Pues no sé, vamos a ‘guglearlo’ y vamos a investigarlo’, y no juzgamos, no culpamos, no opinamos, porque ante la situación nosotros no sabemos absolutamente nada», comentó la actriz Leticia Calderón, sobre el manejo que lleva con sus hijos frente a la información que hay sobre el caso de su expareja Juan Collado.



Collado se encuentra recluido en el Reclusorio Norte de Ciudad de México (CDMX) por presunto lavado de dinero.

Y de acuerdo la propia actriz, la relación entre sus hijos, Luciano y Carlo, con Juan es buena. «Habló por lo de la muerte de mi papi, ayer habló. Yo es lo que le agradezco, que hable con los muchachos porque a ellos les gusta escucharlo. Un hijo siempre va a necesitar a su papá y a su mamá», aseguró en entrevista para Ventaneando.



«Si hay algo que yo le he pedido a Juan es que esté cerca de sus hijos, siempre, siempre se lo he pedido, yo no necesito nada, afortunadamente trabajo desde muy pequeña, he ahorrado, no soy una persona que necesite cosas materiales, no me interesa, nunca me ha interesado», agregó.