Christian Nodal y Ángela Aguilar confirman su relación

Una noticia ha capturado la atención de los seguidores de la música regional mexicana y de los medios de espectáculos: Christian Nodal y Ángela Aguilar han confirmado su relación amorosa, una revelación que llega pocas semanas después de que Nodal anunciara su separación de Cazzu, madre de su hija Inti.

Ángela Aguilar, hija del famoso cantante Pepe Aguilar, compartió con HOLA! Américas que su relación con Christian Nodal no es una nueva aventura, sino la continuación de una historia pausada por las circunstancias de la vida. “No es una nueva relación, es la continuación de una historia que la vida nos hizo pausar para poder crecer y extrañar. Porque cuando nos dejamos ir, al regresar fuimos más nuestros”, declaró Aguilar, reflejando un profundo vínculo entre ambos artistas.

La complicidad entre Nodal y Aguilar se remonta a sus primeras colaboraciones musicales, donde su conexión trascendió lo profesional y se convirtió en algo más significativo. HOLA! Américas reveló que esta relación se consolidó después de la separación de Nodal de Cazzu, destacando la evolución natural de su vínculo a lo largo del tiempo.

Los rumores sobre el romance entre Nodal y Aguilar comenzaron a intensificarse a pocos días de que el intérprete de ‘Adiós Amor’ hiciera pública su separación. La pareja fue vista junta en Texas y más tarde en Europa, alimentando las especulaciones. Fotografías de su estancia en Roma y momentos compartidos en público, como Nodal rodeando la espalda de Ángela, confirmaron las sospechas de muchos.

El 24 de mayo, el periodista Alex Rodríguez comentó en el programa ¡Siéntese Quien Pueda! que Nodal había mostrado interés en Ángela en el pasado, pero que Pepe Aguilar, su padre, no lo permitió en ese momento. «Es verdad que Christian se fue con Belinda, pero dicen que porque en aquel entonces Pepe Aguilar no le dio permiso a Nodal de estar con Ángela Aguilar, al parecer eso ha cambiado ahora, me dicen”, reportó Rodríguez.

La pareja posó enamorada y por primera vez para la revista HOLA!, marcando un hito en su relación y confirmando públicamente su amor. Con esta aparición se oficializa su noviazgo, el cual ha generado diversas reacciones entre los seguidores de ambos cantantes. Mientras algunos celebran esta unión, otros aún procesan la reciente separación de Nodal.