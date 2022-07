Will Smith reapareció en un video, tras de su episodio violento contra Chris Rock en los Premios Oscar 2022, donde narró cómo se sintió de sus acciones y ofreció disculpas al comediante. Por medio de redes sociales, Smith decidió retomar el tema y externar el lamentable hecho.

«Estaba fuera de línea y me equivoqué. Estoy avergonzado y mis acciones no fueron indicativas del hombre que quiero ser. No hay lugar para la violencia en un mundo de amor y bondad», declaró.

«Me comuniqué con Chris, y el mensaje que regresó es que no está listo para hablar, pero cuando lo esté, se comunicará. Te diré, Chris, te pido disculpas. Mi comportamiento fue inaceptable, y estoy aquí siempre que estés listo para hablar», agregó.

Por su parte, Rock aprovechó que actualmente se encuentra realizando una serie de shows de comedia y habló del tema en el escenario. «Cualquiera que diga que las palabras duelen es porque nunca ha sido golpeado en la cara», dijo.