Tras varias décadas de transmisión, las creaciones televisivas de Roberto Gómez Bolaños, mejor conocido como Chespirito, salen del aire, informó su hijo, Roberto Gómez Fernández.s



Por medio de su cuenta de Twitter, el también productor reveló que el programa de su padre ha quedado fuera de «las pantallas de todo el mundo», ante la noticia, su hermana, Graciela Gómez, expresó su tristeza de que Chespirito ya no pueda verse en la televisión.



«Aunque tristes por la decisión, mi familia y yo esperamos que pronto esté Chespirito en las pantallas del mundo. Seguiremos insistiendo, y estoy seguro que lo lograremos», escribió Roberto Gómez Fernández.

— Roberto Gomez Fernán (@ElAguila_Gomez) August 1, 2020

Así, el canal 9, en México, dejará de trasmitir los programas que durante años fueron los más populares en la televisión abierta.



Mientras que Gómez Fernández no aclaró los verdaderos motivos de la decisión, Florinda Meza, quien dio vida a Doña Florinda y fue la última pareja de Gómez Bolaños, opinó al respecto a través de su cuenta de Twitter, donde aclaró que no formó parte de las negociaciones.



«Aunque no tengo nada que ver porque inexplicablemente no he sido convocada a las negociaciones, creo que justo ahora, cuando el mundo más necesita diversión, hacer eso es una agresión hacia la gente», escribió Meza.

— Florinda Meza (@FlorindaMezaCH) August 2, 2020

Agregó, que la decisión «va en contra de sus propios intereses comerciales, porque en este momento queremos ver todo aquello que nos recuerde un mundo que fue mejore. Chespirito ya es un programa de culto».