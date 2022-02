El conductor de TV Patricio Cabezut fue vinculado a proceso en libertad, por presunta violencia familiar, después de que su esposa, Aurea Zapata, lo denunciara.

De acuerdo con los reportes, se determinó que el conductor fuera vinculado a proceso en libertad, ya que con lo que dijo su pareja no es suficiente para que vaya a la cárcel.

«La juez decidió resolver porque en las leyes está establecido que con la mínima probabilidad de que haya ocurrido lo que ella dice de mí es suficiente para que se haya resuelto la vinculación», dijo el conductor, y explicó que desde hace tres meses no ve a sus hijas. «Tres meses sin verlas, sin hablar con ellas, sin saber nada de ellas. Los primeros dos meses tenía la oportunidad del mundo, pero ella no me lo permitió», agregó.